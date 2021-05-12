Власти Татарстана оценили действия учителей во время нападения на школу

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в ходе пресс-конференции заявила о том, что учителя и ученики школы № 175 в чрезвычайной ситуации действовали согласно правилам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили", - подчеркнула она.

По мнению Фазлеевой, действия учителей и учеников помогли уменьшить количество жертв при происшествии.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне в одной из школ произошла стрельба.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.