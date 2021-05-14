https://news.day.az/world/1342516.html В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 55 тыс. человек
В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 55 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 55 472 человека, общее число выздоровевших достигло 4 856 763.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 083 996, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 11 534 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 238 человек, общее число жертв заболевания достигло 44 059.
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