Заявление Госдепа о встрече Блинкена и Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят на предстоящих переговорах на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике возможность организации встречи президентов двух стран, а также всю полноту отношений Москвы и Вашингтона и вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном совещанию АС в Исландии 19-20 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы также говорили [применительно к скорой встрече Лаврова и Блинкена] о стратегической стабильности, Иране, Северной Корее, потенциально и других вопросах. И нынешняя встреча [глав внешнеполитических ведомств], и потенциальная встреча [президента России Владимира Путина] с президентом [США Джо] Байденом позднее - это все части, которые проходят проверку. И мы (американские должностные лица - прим. ТАСС) пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми. И это будет находиться в центре внимания на встрече [Лаврова и Блинкена] на следующей неделе в Исландии", - сказал Прайс. По его словам, "данная встреча [Лаврова и Блинкена] направлена на то, чтобы обсудить всю полноту [двусторонних] отношений".

"Данная встреча [Лаврова и Блинкена] направлена на то, - отметил представитель Госдепартамента США, - чтобы обсудить всю полноту [двусторонних] отношений, изучить, есть ли потенциал сотрудничества в таких случаях и тех сферах, когда наши интересы действительно совпадают". "И, конечно, климат <...> является одной из этих сфер", - убежден Прайс.

Как уточнил ранее Байден, он рассчитывает на встречу с Путиным в увязке со своей поездкой в Европу в июне.

Предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств станет попыткой вывести отношения между двумя странами на "на более стабильный и предсказуемый путь", добавил Прайс.

"Мы постоянно говорим, что стремимся к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Это важно, потому что у нас есть набор общих интересов, будь то в сфере климата, стратегической стабильности, [в вопросах, связанных с] Ираном, КНДР. <...> И это отчасти то, о чем будет эта встреча. Это попытка попробовать вывести эти отношения на более стабильный и предсказуемый путь <...>. Я бы не хотел забегать вперед разговора, но, думаю, он отразит всю полноту двусторонних отношений", - сказал он во время специального брифинга, посвященного предстоящей поездке шефа американской дипломатии в Данию, Исландию и Гренландию.

Прайс также подчеркнул, что США хотели бы быть в состоянии заниматься реализацией общих интересов с Россией.

Арктический совет

Соединенные Штаты намерены сотрудничать с Россией в рамках ее предстоящего председательства в Арктическом совете, заявила, в свою очередь, и.о. помощника госсекретаря Марша Берникэт.

"Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет восемь стран вместе обсуждали эти вопросы, - сказала она. - <...> Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды".

По мнению Берникэт, необходимо, чтобы в регионе наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и "хорошее управление во всех смыслах". "Мы хотели бы и дальше видеть это", - добавила представитель Госдепартамента.

Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.

В Рейкьявике 20 мая состоится министерское заседание Арктического совета. Планируется, что на полях этого совещания пройдут отдельные двусторонние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Лидеры России и США провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча "семерки" на высшем уровне состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.