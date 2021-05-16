В Европе начинают снимать ковид ограничения

Со следующего понедельника власти Лиссабона разрешат гражданам госдарств Евросоюза, Великобритании, а также стран, входящих в Шенгенскую зону, въезжать на территорию Португалии без предъявления документов, доказывающих необходимость поездки в связи с особыми обстоятельствами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Ожидается большой наплыв, поток очень счастливых людей. И это понятно: ведь люди были фактически заблокированы, не могли никуда выезжать на протяжении полутора лет", - говорит ресторатор Мигель Кампино.

"Мы очень рады этой новости, - говорит обосновавшийся в Португалии британец. - Рады, что все британцы начиная с понедельника смогут путешествовать. Мы просто счастливы! Я знаю людей, которые хотят приехать сюда как можно скорее".

Пляжи Риччоне в регионе Эмилия-Романья - в числе тех мест Италии, которые открылись для посещения в субботу. Люди приходят сюда не только для того, чтобы искупаться, но и чтобы просто погулять и подышать свежим морским воздухом.

В субботу отдыхающие стали стекаться и на пляж Фуэнхирола на испанском побережье Коста-дель-Соль: сразу несколько регионов королевства стали ослаблять ограничения, введенные в связи с эпидемиологической ситуацией. Рестораны и кафе открыли свои террасы на свежем возхдухе.

В отличие от Португалии, Испания пока не открыла границы для британских туристов, миллионы которых приезжают в страну каждый год. Поэтому на Коста-дель-Соль пока больше испанских туристов.

В Польше люди сняли маски и выпили за свободу рано утром в субботу, когда рестораны, бары и пабы заработали впервые за 7 месяцев. Обслуживание пока ограничено лишь открытыми террассами, но с 29 мая будет разрешено обедать и в помещении.