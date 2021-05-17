В России мужчина напал на прохожих

Как минимум три человека погибли в результате нападения на прохожих в понедельник, 17 мая, в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в настоящее время известно, что ЧП случилось в районе сквера имени Джавахарлала Неру неподалеку от вокзала.

Как утверждают очевидцы, мужчина, вооруженный ножом, атаковал людей - сообщается о трех телах, оставшихся на месте преступления.

По предварительной информации, которую приводят местные СМИ, подоспевшие сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по злоумышленнику и ранили его - подозреваемый остался жив и был доставлен в больницу.

В настоящее время начато расследование обстоятельств произошедшего.