Биткойн вырос более чем на 5%

Биткойн в ходе торговой сессии рос на 5,5%, до $45,041 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk на 08:25 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пике стоимость биткойна достигала $45,42 тыс. за штуку (+6,39%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".