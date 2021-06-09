https://news.day.az/world/1350988.html США демонстрируют стремление к сотрудничеству с Турцией - Чавушоглу
США демонстрируют стремление к сотрудничеству с Турцией - Чавушоглу
США демонстрируют стремление к сотрудничеству с Турцией по многим направлениям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
"Мы видим, что США хотят сотрудничать с нами не только по вопросам Ливии и Сирии, но и во многих сферах от Средиземного и Черного морей до Кавказа", - сказал Чавушоглу.
Глава турецкого МИД также коснулся темы возможной передачи Анкаре американских ЗРК "Пэтриот".
"Это не обязательно должны быть "Пэтриот". Если США не дадут гарантий в отношении "Пэтриот", мы можем получить системы ПВО и у других наших союзников", -сказал, в частности, турецкий дипломат.
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