Количество случаев COVID-19 в мире превысило 175 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания превысило 175 млн и составило 175 177 177. Такие данные в четверг утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 264 727, в Индии - 29 183 121, в Бразилии - 17 125 357 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 777 097, выздоровели - 158 696 555 человек.