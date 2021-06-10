https://news.day.az/world/1351023.html Количество случаев COVID-19 в мире превысило 175 млн
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 175 млн
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания превысило 175 млн и составило 175 177 177. Такие данные в четверг утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.
По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 264 727, в Индии - 29 183 121, в Бразилии - 17 125 357 заразившихся.
Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 777 097, выздоровели - 158 696 555 человек.
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