В Украину не будут впускать привитых «Спутником V»

Украина не разрешит въезд в страну иностранцам на основании документов о вакцинации российским препаратом "Спутник V", сообщила погранслужба страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - заявили в ведомстве.

Украина на этой неделе разрешила въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами - такими являются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac, а также Janssen.