В Техасе при перестрелке пострадали 12 человек

В американском городе Остин, столице штата Техас, ночью произошла стрельба, из-за чего пострадали минимум 12 человек. Об этом сообщила полиция в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудники полиции Остина вступили в перестрелку. Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия)", - говорится в заявлении.

В свою очередь, медики сообщили о 12 пострадавших, один из них находится в критическом состоянии. Что стало причиной перестрелки, не уточняется.

Фото: Carlos Barria/Reuters