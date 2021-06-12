https://news.day.az/world/1352003.html В Техасе при перестрелке пострадали 12 человек
В Техасе при перестрелке пострадали 12 человек
В американском городе Остин, столице штата Техас, ночью произошла стрельба, из-за чего пострадали минимум 12 человек. Об этом сообщила полиция в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сотрудники полиции Остина вступили в перестрелку. Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия)", - говорится в заявлении.
В свою очередь, медики сообщили о 12 пострадавших, один из них находится в критическом состоянии. Что стало причиной перестрелки, не уточняется.
Фото: Carlos Barria/Reuters
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