https://news.day.az/world/1352270.html Лидеры стран НАТО обсудят на саммите обеспечение технологического преимущества
Лидеры стран НАТО обсудят на саммите обеспечение технологического преимущества
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в рамках обеспечения коллективной обороны рассмотрят меры по сохранению технологического преимущества альянса.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Лидеры подтвердят, что способность НАТО обеспечить совместную оборону опирается на сохранение нашего технологического преимущества. Союзники запустят [программу] ускорителя оборонных инноваций для обеспечения технологического сотрудничества и быстрого внедрения новых технологий, которые повысят защиту и безопасность НАТО ", - отмечается в тексте.
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