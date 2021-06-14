Лидеры стран НАТО обсудят на саммите обеспечение технологического преимущества

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в рамках обеспечения коллективной обороны рассмотрят меры по сохранению технологического преимущества альянса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры подтвердят, что способность НАТО обеспечить совместную оборону опирается на сохранение нашего технологического преимущества. Союзники запустят [программу] ускорителя оборонных инноваций для обеспечения технологического сотрудничества и быстрого внедрения новых технологий, которые повысят защиту и безопасность НАТО ", - отмечается в тексте.