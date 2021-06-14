В Индии асфальт целиком проглотил автомобиль

В Мумбаи (Индия) автомобиль полностью провалился под асфальт и момент попал на видео. Происшествие случилось после сильных ливней, которые сейчас накрывают регион, поэтому грунтовые воды сильно размыло. К счастью, в машине никого не было.

Как стало известно, на этом месте был колодец, который зацементировали, но из-за сильного дождя все сместилось и образовался провал. Об этом пишет издание The Times of India, передает Day.Az.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели и полиция - они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Муниципальная корпорация Мумбаи заявила, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.