https://news.day.az/world/1352334.html В Индии асфальт целиком проглотил автомобиль - ВИДЕО
В Индии асфальт целиком проглотил автомобиль - ВИДЕО
В Мумбаи (Индия) автомобиль полностью провалился под асфальт и момент попал на видео. Происшествие случилось после сильных ливней, которые сейчас накрывают регион, поэтому грунтовые воды сильно размыло. К счастью, в машине никого не было.
Как стало известно, на этом месте был колодец, который зацементировали, но из-за сильного дождя все сместилось и образовался провал. Об этом пишет издание The Times of India, передает Day.Az.
На место происшествия сразу же прибыли спасатели и полиция - они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Муниципальная корпорация Мумбаи заявила, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.
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