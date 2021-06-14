Евро-2020: В отеле сборной Словакии произошел пожар

Днем 14 июня в отеле "Европа" на Михайловской улице Санкт-Петербурга, где располагается сборная Словакии по футболу, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", к зданию приехала группа пожарных.

По информации "СЭ", возгорание произошло на кухне. Сейчас оно ликвидировано.

В понедельник, сегодня, словаки сыграют против Польши в матче группы E Евро-2020.

Сборная Словакии также играет в одной группе с Швецией и Испанией.