https://news.day.az/world/1352470.html Евро-2020: В отеле сборной Словакии произошел пожар
Евро-2020: В отеле сборной Словакии произошел пожар
Днем 14 июня в отеле "Европа" на Михайловской улице Санкт-Петербурга, где располагается сборная Словакии по футболу, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", к зданию приехала группа пожарных.
По информации "СЭ", возгорание произошло на кухне. Сейчас оно ликвидировано.
В понедельник, сегодня, словаки сыграют против Польши в матче группы E Евро-2020.
Сборная Словакии также играет в одной группе с Швецией и Испанией.
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