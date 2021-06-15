Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов

Правительство Японии выразило протест Республике Корея в связи с начавшимися 15 июня южнокорейскими военными учениями у островов Такэсима (Токто) в Японском море, на которые претендуют Токио и Сеул. Об этом сообщил во вторник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като? передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Острова Такэсима исторически, а также с точки зрения международного права являются исконной территорией Японии. В связи с этим мы заявили южнокорейской стороне суровый протест и призвали немедленно прекратить учения", - подчеркнул генсек кабмина.

Ранее штаб ВМС Республики Корея заявил, что местные военно-морские и военно-воздушные силы, а также береговая охрана начали совместные учения по обороне спорных островов.

Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова контролируются армией Южной Кореи.