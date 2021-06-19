В 42 департаментах Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности

Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности объявлен в субботу в 42 департаментах Франции в связи с сильными грозами и жарой. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В середине дня во многих департаментах северной и центральной частях Франции возможны грозы", - предупреждают синоптики. "Ожидается, что за несколько часов в некоторых регионах также выпадет от 20 до 50 мм осадков. Также прогнозируются град и сильные порывы ветра, которые местами будут достигать 27 метров в секунду", - подчеркнули синоптики.

Повышенный уровень погодной опасности в связи с грозами введен в департаментах Сена и Марна, Дордонь, Приморская Сена, Арденны, Уаза, Па-де-Кале, Мозель, Кот-д`Ор и др. Аномальная жара сохраняется в субботу в юго-восточном департаменте Рона.

Жителям регионов, затронутых непогодой, метеорологи рекомендуют по возможности оставаться дома, не находиться под деревьями и возле ручьев, избегать использования мобильных телефонов и электроприборов.