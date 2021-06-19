В России электропоезд насмерть сбил двух детей

Дело возбудили в Новосибирске после гибели двух детей, которых сбил электропоезд во время перехода через железнодорожные пути. Дети направлялись на остановку общественного транспорта, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Накануне около 19:45 в Новосибирске на железнодорожных путях смертельно травмированы двое несовершеннолетних. По предварительным данным, пострадавшие, искупавшись в новосибирском водохранилище, направились в сторону остановки общественного транспорта "Поселок Кировский", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "травмирование детей проходящим электропоездом" произошло, когда те переходили железнодорожные пути на 31-м км перегона станций Сеятель - Бердск.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности движения на железнодорожном транспорте.

"В ходе проверки будет дана оценка законности действий локомотивной бригады поезда", - подчеркивается в пресс-релизе.