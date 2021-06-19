В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном

Самый высокий в мире отель J Hotel Shanghai Tower официально открылся в субботу в Шанхае и начал принимать постояльцев. Как сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай", новая люксовая гостиница расположена в небоскребе Shanhai Tower, который считается вторым по высоте небоскребом мира (632 метра), уступая лишь дубайскому Burj Khalifa (828 метров), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ресторан располагается на последнем 120-м этаже нового отеля на высоте 556,7 метра, откуда открывается вид на финансовый центр Луцзяцзуй, набережную реки Хуанпу и панораму всего мегаполиса. Ресторан претендует на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий.

Лобби новой гостиницы находится на 101-м этаже небоскреба на высоте 474 метров. Гостевые комнаты размещаются между 86-м и 98-м этажами, а бассейн на 84-м этаже на высоте более 393 метров. В общей сложности отель располагает 165 номерами, включая 34 люксовых.

Строительство небоскреба Shanhai Tower обошлось в 15 млрд юаней ($2,3 млрд) и было завершено в 2015 году. Внутри башни, помимо офисных помещений, также расположены магазины, рестораны, отель и самая высокая в Шанхае и во всем Китае смотровая площадка на 118-м этаже.

До открытия Shanhai Tower самая высокая обзорная площадка располагалась на 100-м этаже Шанхайского всемирного финансового центра (474 метра), здание которого из-за его архитектуры жители называли "открывашкой".