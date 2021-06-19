Эрдоган о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения между Россией и Турцией. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно материалу, Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией. На выступлении во время открытия одной из гостиниц в Анталье он отметил, что в последние дни многие страны шаг за шагом исключают Турцию из списка направлений, подпадающих под ограничения для путешествий из-за пандемии.
"Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение", - подчеркнул президент.
12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции.
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