Эрдоган о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения между Россией и Турцией. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией. На выступлении во время открытия одной из гостиниц в Анталье он отметил, что в последние дни многие страны шаг за шагом исключают Турцию из списка направлений, подпадающих под ограничения для путешествий из-за пандемии.

"Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение", - подчеркнул президент.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции.