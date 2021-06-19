Взрыв на складе пиротехники в Москве

Пожар произошел на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как над зданием поднимаются густые клубы серого дыма, слышна серия хлопков, а в небе можно увидеть фейерверки.

Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия следуют экстренные службы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.