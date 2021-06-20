https://news.day.az/world/1354211.html В Германии среди мусора нашли редкие картины XVII века
В Германии среди мусора нашли редкие картины XVII века
Два полотна XVII века были обнаружены в придорожном мусорном баке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, мужчина нашел картины в контейнере у трассы в Баварии и передал их полиции.
Оказалось, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти.
Пока никто не признал себя владельцем картин и не обратился в полицию Кельна, которой и передали картины.
Согласно первым оценкам экспертов, это подлинники. Одна из работ - это портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 - 1678 гг.
Вторая картина - это автопортрет Беллоти (1625 - 1700 гг.).
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