В Германии среди мусора нашли редкие картины XVII века

Два полотна XVII века были обнаружены в придорожном мусорном баке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, мужчина нашел картины в контейнере у трассы в Баварии и передал их полиции.

Оказалось, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти.

Пока никто не признал себя владельцем картин и не обратился в полицию Кельна, которой и передали картины.

Согласно первым оценкам экспертов, это подлинники. Одна из работ - это портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 - 1678 гг.

Вторая картина - это автопортрет Беллоти (1625 - 1700 гг.).