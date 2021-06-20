Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 178 961 898. Такие данные в воскресенье утром приводит портал Worldometers, передает Day.Az.

По последним данным, за отчетный период времени количество инфицированных в США составило 34 401 712, в Индии - 29 881 965, в Бразилии - 17 883 750 заразившихся.

Согласно порталу, от коронавируса скончались 3 875 609, выздоровели - 163 490 510 человек.