День освобождения рабов стал федеральным праздником в США

Двухметровый мемориал Джорджу Флойду открыли в Нью-Йорке в рамках американского Дня освобождения рабов, накануне получившего статус федерального праздника, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В мае прошлого года темнокожего мужчину при задержании убил белый полицейский. Афроамериканца заподозрили в том, что он попытался расплатиться поддельной двадцатидолларовой купюрой. Полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием и девять минут держал колено у шеи Флойда, хотя мужчина неоднократно говорил, что не может дышать.

"Эта статуя символизирует силу и достоинство Джорджа Флойда. Надеюсь, она сподвигнет избирателей, жителей и просто прохожих организовываться, мобилизовываться, двигаться вперед и просвещать для того, чтобы что-то изменилось. Это большая честь для Джорджа Флойда и его памяти - сегодня, в День освобождения рабов, и каждый день после этого", - заявила член городского совета Нью-Йорка Фара Луис.

Убийство Джорджа Флойда положило начало движению Black Lives Matter - массовым акциям протеста в США и по всему миру. Часть одной из улиц Вашингтона рядом с Белым домом даже переименовали в честь BLM - в Black Lives Matter Plaza. В субботу сотни людей пришли туда, чтобы отпраздновать отказ от института рабства.