https://news.day.az/world/1354332.html В Армении обстреляли машину кандидата в премьеры - ФОТО
В Армении обстреляли машину кандидата в премьеры - ФОТО
Арман Бабаджанян, кандидат в премьеры от блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян", заявил об обстреле своей машины, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Политик пообещал представить подробности инцидента чуть позже.
20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы.
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