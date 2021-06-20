В Армении обстреляли машину кандидата в премьеры

Арман Бабаджанян, кандидат в премьеры от блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян", заявил об обстреле своей машины, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. 

Политик пообещал представить подробности инцидента чуть позже.

20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы.