Пашинян объявил о проведении митинга своих сторонников в Ереване

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, партия которого, по предварительным данным, лидирует на внеочередных парламентских выборах, призвал своих сторонников на митинг в понедельник вечером на Площади Республики в Ереване, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году мы сделали "бархатную революцию", а сейчас народ дал нам "стальной мандат", что означает, что мы делаем "стальную революцию". Поэтому созываю всех наших сторонников в 20:00 собраться на Площади Республики", - сказал он в ночь на понедельник в штабе своей партии "Гражданский договор".