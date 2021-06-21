https://news.day.az/world/1354411.html Свыше четырех тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Свыше четырех тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 63 человека, общее число жертв заболевания достигло 49 185.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 370 299, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказался результат 5 091 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 219 человек, общее число выздоровевших достигло 5 232 638.
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