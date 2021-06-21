Наблюдатели от СНГ отметили недостатки на выборах в армянский парламент

Члены наблюдательской миссии СНГ подвели итоги мониторинга внеочередных парламентских выборов в Армении на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Мониторинговая миссия приступила к работе в Армении по приглашению армянской стороны с 31 мая. Члены миссии посетили около 700 избирательных участков в Ереване и регионах в день выборов.

Как отметил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов, на выборах в армянский парламент "возможно, были недостатки".

Со своей стороны член миссии наблюдателей Каныбек Иманалиев отметил, что выборы прошли в соответствии с законодательством, но были и недостатки, в частности, были участки, где не было ни одного наблюдателя ни от одной из 25 политсил, участвующих в выборах.

