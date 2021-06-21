В Греции разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет разбился в понедельник примерно в 16 км от города Пиргос (область Элида) на северо-западе полуострова Пелопоннес, погибли два человека. Об этом сообщил греческий телеканал Skai, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло около 11:30 по местному времени. Небольшой одномоторный самолет, принадлежащий авиаклубу города Месолонги, упал в районе деревни Хариа. По данным полиции, пилот и пассажир одномоторного самолета погибли.

Самолет рухнул на окраине деревни во дворе одного из домов. Никто из жителей не пострадал. После крушения самолета жители деревни бросились на место происшествия, чтобы оказать помощь, и одновременно предупредили пожарную бригаду и полицию. Вскоре туда прибыли 14 пожарных на шести автомобилях, которые и обнаружили двух погибших среди обломков горевшего самолета.

Причина падения самолета пока не известна. Начато расследование аварии.