https://news.day.az/world/1354678.html Премьер Индии назвал йогу щитом против коронавируса
Премьер Индии назвал йогу щитом против коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал йогу щитом против коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его заявление опубликовано на Youtube-канале AFP.
"Когда я говорю с воинами передовой - с врачами, они рассказывают, что используют йогу как щит в борьбе с коронавирусом", - отметил политик.
По его словам, медицинские работники также применяют практики йоги, чтобы укрепить свои силы и ускорить восстановление пациентов после болезни.
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