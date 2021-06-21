Премьер Индии назвал йогу щитом против коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал йогу щитом против коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его заявление опубликовано на Youtube-канале AFP.

"Когда я говорю с воинами передовой - с врачами, они рассказывают, что используют йогу как щит в борьбе с коронавирусом", - отметил политик.

По его словам, медицинские работники также применяют практики йоги, чтобы укрепить свои силы и ускорить восстановление пациентов после болезни.