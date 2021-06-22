В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,23 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 51 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 236.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 375 593, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 294 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 093 человек, общее число выздоровевших достигло 5 237 731.