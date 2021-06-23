В Челябинске горит многоквартирный дом

В жилом комплексе "Залесье" в Сосновском районе рядом с Челябинском загорелся многоквартирный дом. Очевидцы сообщают, что горит крыша здания на улице Еловой после того, как в него попала молния.

Жители дома эвакуированы - большинство самостоятельно, остальных спасли по маршевым лестницам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на 74.ru, открытое горение на данный момент удалось ликвидировать, сейчас пожарные проливают и разбирают строительные конструкции.