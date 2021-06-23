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В Челябинске горит многоквартирный дом - ФОТО - ВИДЕО
В жилом комплексе "Залесье" в Сосновском районе рядом с Челябинском загорелся многоквартирный дом. Очевидцы сообщают, что горит крыша здания на улице Еловой после того, как в него попала молния.
Жители дома эвакуированы - большинство самостоятельно, остальных спасли по маршевым лестницам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на 74.ru, открытое горение на данный момент удалось ликвидировать, сейчас пожарные проливают и разбирают строительные конструкции.
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