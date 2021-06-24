В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс"

Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Этот штамм является мутацией широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2).

Ранее сообщалось, что в Индии выявлено около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый вариант обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

"На данный момент в Мадхья-Прадеше обнаружено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса "дельта плюс". Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти иммунизацию", - сообщил журналистам министр штата Вишвас Саранг.