Вагит Алекперов переизбран президентом "Лукойла"

Акционеры "Лукойла" на годовом собрании акционеров переизбрали действующего президента компании Вагита Алекперова,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

Также они утвердили состав совета директоров из 11 предложенных к выбору кандидатов. В него вошли президент компании Вагит Алекперов, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, член АРДС, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров компании, до 2020 года занимавший должность первого исполнительного вице-президента (разведка и добыча) Равиль Маганов, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению Роджер Маннингс, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, член совета директоров, ранее занимавшая должность вице-президента, главного бухгалтера Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор холдинг", председатель ревизионной комиссии "МСП банк" Сергей Шаталов, член наблюдательного совета RWE AG Вольфанг Шюссель, академик РАН, д. э. н., профессор, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли Борис Порфирьев.

Председателем совета директоров переизбрали Равиля Маганова.