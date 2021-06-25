В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 115 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 115 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило иранское Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 588 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 10 820 человек, общее число заразившихся достигло 3 150 949.