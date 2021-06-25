https://news.day.az/world/1355973.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 115 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 115 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 115 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило иранское Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 588 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 10 820 человек, общее число заразившихся достигло 3 150 949.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре