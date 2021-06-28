Россия выводит на мировой рынок беспилотник «Орион-Э»

Россия начала продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник "Орион-Э", на дрон получены первые заявки от заказчиков, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее "Орион" предлагался на экспорт только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

"Российская компания-спецэскпортер "Рособоронэкспорт" совместно с компанией-разработчиком "Кронштадт" начала продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом "Орион" в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "были разосланы предложения по поставкам ударного "Ориона" ряду инозаказчиков, которыми могут быть востребованы ударные аппараты такого класса, также получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей".

По словам источника, реальные поставки ударного "Ориона" на экспорт могут стартовать в конце этого - начале следующего года, после открытия компанией "Кронштадт" завода по производству беспилотников в Дубне.