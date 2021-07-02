Россиянка с коронавирусом оставалась заразной 11 месяцев

Одна из пациенток, заразившаяся коронавирусной инфекцией, оставалась заразной в течение 11 месяцев. Об этом в интервью lenta.ru рассказала врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений "Не напрасно" Оксана Станевич, передает Day.Az.

"У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других - полгода, три месяца, два месяца. - сказала она. - Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Для одной женщины, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом".

Врач объяснила, что существует целая группа пациентов, которые длительное время сохраняют вирус в организме. Он может скрываться в тканях легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе. Как правило, это пациенты с онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями, такими как плохо поддающаяся терапии красная волчанка.

При этом вирус, который длительно находится в организме, неизбежно накапливает мутации.

"И это как раз к вопросу, как возникают варианты SARS-CoV-2. Они могут ввозиться не только из других стран или переходить от животных, как было с норками в 2020-м. То есть новые штаммы вируса могут появляться в стране, даже если закрыты все границы и никто не приезжает", - отметила инфекционист.

По ее словам, не только пациенты с затяжным COVID-19 могут становиться источниками новых мутаций и эволюции вируса, однако в их организме мутации возникают чаще.