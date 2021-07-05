Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.

"Сообщения о том, что силы США в Сирии сегодня подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности", - написал он в Twitter.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор подверглась в воскресенье ракетному обстрелу.