https://news.day.az/world/1358627.html Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии
Пентагон опроверг информацию об обстреле американских сил в Сирии
Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.
"Сообщения о том, что силы США в Сирии сегодня подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности", - написал он в Twitter.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор подверглась в воскресенье ракетному обстрелу.
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