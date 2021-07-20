https://news.day.az/world/1363253.html Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 770, это минимум с 6 июля. Всего ковид был диагностирован у 6 006 536, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.
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