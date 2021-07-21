Неизвестные купили биткоины почти на один миллиард долларов

Неизвестные 16-18 июля купили 29,8 тысячи биткоинов почти на один миллиард долларов, свидетельствуют данные площадки BitInfoCharts, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Криптовалюту распределили по 18 адресам, на каждом из цифровых кошельков уже было по восемь тысяч биткоинов, приобретенных еще в декабре 2018 года. Тогда актив стоил 3,9 тысячи долларов за монету. В 2018 году покупка 144 тысяч биткоинов обошлась в 561,6 миллиона долларов. В настоящее время стоимость этих цифровых монет составляет более четырех миллиардов долларов (695 процентов прибыли).

Курс биткоина 20 июля рухнул ниже 30 тысяч долларов впервые с 22 июня. Он упал в цене более чем на шесть процентов - до 29 687 долларов. Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках.