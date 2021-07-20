Россия может поставить Турции дополнительную партию С-400

Контракт с Турцией на поставку дополнительной партии систем ПВО С-400 может быть подписан в ближайшее время, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает Day.Az.

"Думаю, что в ближайшие месяцы мы этот проект завершим", - сказал Михеев на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском. На уточняющий вопрос "Интерфакса" он ответил, что речь идет именно о дополнительной партии систем С-400 для Турции.

"По Турции проводятся завершающие консультации. Сформирована финансовая модель. Сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте", - заявил Михеев.