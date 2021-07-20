На временного президента Мали напали с ножом

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита подвергся вооруженному нападению. Об этом сообщило во вторник AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, двое неизвестных "попытались нанести ему удар ножом" после молитвы, прошедшей в Большой мечети столицы страны Бамако по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Отмечается, что Гоита не пострадал, его эвакуировали с места происшествия.