В Италии художник изобразил на поле с посевами символ Олимпиады

Огромный символ Олимпиады, которая открывается 23 июля в Токио, появился на поле в северной Италии. Автором инсталляции, выполненной на тракторе, стал Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря своим предыдущим работам в жанре ленд-арт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пять олимпийских колец расположены над стилизованным изображением священных ворот - тории (П-образные ворота без створок в синтоистском святилище), под которыми латиницей написано "Токио", "2021", а также два иероглифа. "Эта работа - дань Олимпиаде, но в первую очередь это пожелание того, чтобы эти игры символизировали отступление пандемии", - сказал Гамбарин в беседе с ТАСС. По словам художника, под священными вратами он подразумевал самое крупное синтоистское святилище, посвященное императору Мэйдзи, которое расположено в Токио. "В Японии это считается не только символом удачи и процветания, но прохождение через тории означает очищение и возрождение", - пояснил автор свою задумку.