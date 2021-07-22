SpaceX испытала двигатели ракеты для полетов на Марс

Компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, выполнила статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy. Она, как предполагается, в будущем осуществит вывод космического корабля Starship на орбиту для полета на Марс, сообщается в Twitter американской организации, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

"Первый статический тест ускорителя на Super Heavy", - заявили в пресс-службе предприятия.