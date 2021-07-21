Появились детали задержания атлета из Уганды, пытавшегося остаться в Японии

Появились детали задержания угандийского тяжелоатлета Джулиуса Ссекитолеко, пытавшегося остаться в Японии, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, спортсмен уехал из Токио на поезде, в результате чего его заметили на городских камерах видеонаблюдения.

Полиция нашла соотечественника Ссекитолеко, который помогал ему скрываться, и выяснила местоположение тяжелоатлета. Во время задержания он не сопротивлялся, отвечал на вопросы и непрерывно плакал.

Об исчезновении тяжелоатлета из Уганды стало известно 16 июля. Сообщалось, что Ссекитолеко пропал перед запланированной сдачей теста на коронавирус. Спортсмен оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.