В России прекратили работать 724 тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей

По итогам первого полугодия в России прекратили работать 724 тысячи юрлиц и ИП. Как передает Day.Az, об этом сообщают Известия со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Скорость "вымирания" бизнеса - почти 4 тысячи компаний в день - стала рекордной с 2013 года, и основной вклад в это внесли индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства.

Их стало на 553,7 тысячи меньше за полгода, что на 81% выше показателя января-июня 2020-го.

Число закрытых юридических лиц составило 170 тысяч, из которых подавляющее большинство - 158 тысяч - это коммерческие предприятия.

С учетом новых, зарегистрированных компаний (121 тысяча) и ИП (410 тысяч) экономика потеряла 192 тысячи предприятий различных форм организации.

Таким образом, естественная убыль бизнеса достигла почти тысячи компаний в день.