https://news.day.az/world/1363546.html Появились кадры спасения девушки из затопленного метро в Китае - ВИДЕО
Появились кадры спасения девушки из затопленного метро в Китае - ВИДЕО
Появилось видео спасения девушки при наводнении в Китае.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры опубликованы на странице TRT World в Twitter.
На этих кадрах запечатлено, как девушку вытаскивают с помощью троса из воды сразу несколько человек. Предположительно, это видео снято в метро.
"Были затоплены железнодорожные станции и дороги, а люди оказались в затопленных поездах", - сказано, в частности, в посте.
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