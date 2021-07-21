Появились кадры спасения девушки из затопленного метро в Китае

Появилось видео спасения девушки при наводнении в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры опубликованы на странице TRT World в Twitter.

На этих кадрах запечатлено, как девушку вытаскивают с помощью троса из воды сразу несколько человек. Предположительно, это видео снято в метро.

"Были затоплены железнодорожные станции и дороги, а люди оказались в затопленных поездах", - сказано, в частности, в посте.