Паром с президентом Эстонии протаранил причал порта
Паром, на борту которого была президент Эстонии Керсти Кальюлайд, протаранил причал порта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, паром отчалил из порта Виртсу Пярнуского уезда в среду, 21 июля, в направлении острова Сааремаа. Судно должно было зайти в порт Куйвасту на острове Муху, но при швартовке столкнулся с причалом порта. В результате столкновения пострадал как сам паром, так и причал. Причины происшествия выясняются.
Как сообщил советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ все пассажиры здоровы, в том числе глава государства. "Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения", - добавил он.
Ранее в Санкт-Петербурге судно врезалось в металлическую опору моста. После столкновения все пассажиры оказались в воде, они получили травмы и переломы. Их доставили в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи. В результате происшествия скончался один из пассажиров.
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