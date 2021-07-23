Десятки человек стали жертвами оползня в Индии

Сильнейшие ливни вызвали сход оползня на западе штата Махараштра в Индии, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщает издание The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, жертвами стихийного бедствия стали 36 человек, еще как минимум 20 числятся пропавшими без вести. Оползень сошел на деревню Талие близ города Махад. Более 30 домов оказались под землей.

Из-за непогоды в регионе возникли проблемы с мобильной связью и транспортной доступностью, поэтому спасательную операцию начали с задержкой. В некоторых районах реки вышли из берегов, в результате чего уровень воды поднялся на 3,5 метра. Отмечается, что число погибших может увеличиться.