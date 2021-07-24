https://news.day.az/world/1364308.html На Олимпиаде в Токио выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом
На Олимпиаде в Токио выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Один из них проживает на территории Олимпийской деревни.
Положительный тест на коронавирус сдал один спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни.
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