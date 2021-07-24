Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства

Американский военно-транспортный самолет С-17 нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сообщили в пресс-службе Боливарианских национальных вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 22 июля, между 20:47 и 20:50 и продолжался три минуты. "[Самолет] углубился [в воздушное пространство Венесуэлы] примерно на 14 морских миль над западной частью Сьерра-де-Периха, штат Сулия", - сказано в заявлении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что нарушение границы произошло в рамках совместных военных учений, которые проводят ВВС США совместно с сухопутными войсками Колумбии в департаментах Антиокия и Кундинамарка.

Глава ведомства Владимир Лопес заявил, что с начала года самолеты Соединенных Штатов 21 раз нарушали границы.