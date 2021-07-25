https://news.day.az/world/1364619.html В Грузии произошло второе землетрясение за день
В Грузии произошло второе землетрясение за день
Второе землетрясение за день произошло в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на 1TV. Толчки зафиксированы в 13:02 по тбилисскому времени.
По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в 54 километрах от Тбилиси в районе села Саламалейки в Цалке.
Магнитуда землетрясения составила 3,7 (ML).
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